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İsrail Ordusu: Yemen'den Fırlatılan Füze Hava Savunma Sistemimizle Düşürüldü

İsrail Ordusu: Yemen'den Fırlatılan Füze Hava Savunma Sistemimizle Düşürüldü
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Haberler
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İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Füze nedeniyle kuzeyde sirenler devreye girdi. Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak İsrail'i hedef alıyor.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Söz konusu balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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