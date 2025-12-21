Haberler

İsrail, Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Yater beldesine iki hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı bildirildi. 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yater beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, sınıra yakın Yater beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yater beldesine iki ayrı hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
title