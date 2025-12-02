İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir tutuklunun evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde Filistinli tutuklu Eymen Gannam'ın evini yıktı.

Tubas Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde bir buldozer eşliğinde askeri takviye birliklerini, Akabe beldesine sevk ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail askerlerinin Filistinli tutuklu Gannam'ın evini kuşattığı, çevredeki evlerde yaşayanları dışarı çıkardıktan sonra bölgeyi abluka uyguladığı ve ardından evi yıkmaya başladığı" kaydedildi.

İşgal ordusunun Tubas kenti sakinlerine sokağa çıkma yasağı uygulamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, bu durumun, "eğitim faaliyetlerinin aksamasına, kamu ve özel kurumların çalışmalarının durdurulmasına ve halka sunulan hizmetlerin engellenmesine yol açtığı" ifade edildi.

Batı Şeria'daki baskınlar

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik baskınları da devam etti.

Ordunun, geçen hafta 4 gün boyunca baskını sürdürdüğü, 29 Kasım'da çekildiği ve dün yeniden bastığı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde salı günü okullar tatil edildi.

Tubas'taki Filistin Eğitim Müdürü Azmi Belavine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, vatandaşların sokağa çıkmasına izin vermemesi nedeniyle salı günü eğitime ara verileceğini söyledi.

Belavine, okulların bir sonraki duyuruya kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.