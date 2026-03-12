Haberler

İsrail Ordusu: Tahran'daki Basij Kontrol Noktaları Hedef Alındı

Güncelleme:
İsrail Ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da kurulan Basij birliklerine ait kontrol noktalarına hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırıların, İran'ın nükleer programına yönelik daha geniş operasyonların bir parçası olduğu ifade edildi.

(ANKARA) - İsrail Ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da yeni kurulan Basij birliklerine ait kontrol noktalarının hava saldırılarıyla hedef alındığını açıkladı.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, son günlerde Basij güçlerinin Tahran'ın çeşitli bölgelerinde kontrol noktaları kurduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu konuşlanmaların belirlenmesinin ardından İsrail Hava Kuvvetlerinin, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle son 24 saat içinde söz konusu kontrol noktalarını ve buralarda konuşlanan Basij güçlerini hedef aldığı ifade edildi.

İsrail Ordusu, Basij güçlerinin İran'ın güvenlik mekanizmalarının bir parçası olduğunu ve geçmiş yıllarda "terör planları ve operasyonları yürütmekten sorumlu olduğunu" ileri sürdü.

Saldırıların, İsrail'in İran'ın nükleer programı ve altyapısına yönelik operasyonlarının derinleşme aşamasının bir parçası olduğu savunulan açıklamada, İsrail ordusunun İran'a ait askeri unsurları faaliyet gösterdikleri her yerde hedef almaya devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
