İsrail Ordusu: "İran Devrim Muhafızları Petrol Karargahı Ticaret Başkanı Muhammad Rıza Aşrafi Kahi Öldürüldü"

(ANKARA) - İsrail Ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılar kapsamında İran Devrim Muhafızları Petrol Karargahı Ticaret Başkanı Muhammad Rıza Aşrafi Kahi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Ordusu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tahran'a yönelik saldırılarda öldürülen Kahi'nin yıllık milyarlarca dolar değerindeki Petrol Genel Merkezi'nin ticari faaliyetlerini yönettiği ve Devrim Muhafızları'nın yanı sıra Husiler, Hizbullah ve Hamas'ın askeri yeteneklerinin geliştirilmesine de katkıda bulunduğu savunuldu.

Kaynak: ANKA