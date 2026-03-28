İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu

Güncelleme:
İsrail ordusu, ABD ile birlikte ortak saldırılar düzenleyerek İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Hedeflerin İran yönetimine ait noktalar olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kent genelinde İran yönetimine ait noktaların hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunun Tahran'a saldırı başlattığını duyurduğu açıklamada, saldırıların düzenlendiği noktalara ilişkin detay verilmedi.

Tahran'a yeni saldırı olduğuna dair bir bilgi İran medyasına yansımadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
