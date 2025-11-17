Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında yer alan Um Izam köyüne girerek ihlallerini sürdürdü.

İsrail Ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken; Suriye'ye yönelik hamlelerine de devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU SURİYE'YE GİRDİ

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail güçlerine ait bir tank ile dört askeri aracın, Um Izam köyüne girerek Rasm el-Halebi köyüne doğru ilerlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin gün içinde daha önce de Doğu Samedaniye köyü ile Han Arnabe beldesi arasındaki bölgeye girerek burada "kontrol noktası" kurduğu kaydedildi.

SURİYE HÜKÜMETİ KINADI

Suriye makamları ise İsrail'in bu eylemlerinin 1974'te imzalanan Çatışmaların Ayrıştırılması Anlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek saldırıları kınadı ve uluslararası topluma ihlallerin durdurulması için kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.