İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına 30 askeri araçla girdi

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki Tel Ahmar el Sarci köyüne doğru 30 askeri araçla ilerleyerek bölgedeki askeri varlığını artırıyor. Suriye yönetimi, bu eylemin 1974 tarihli anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor.

İsrail ordusu 30 askeri araçla, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalındaki Tel Ahmar el Sarci köyüne doğru ilerledi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu 30 askeri araçla, Kuneytra'nın güney kırsalında bulunan Ayn Zivan köyü yakınlarındaki Tel Ahmar el Şarçi bölgesine ilerledi.

İsrail ordusu ilerleme kaydettiği bölgede havaya aydınlatma fişekleri attı.

İsrail ordusu Suriyenin güneyindeki Kuneytra ve Dera'da ilerleme kaydederek aralıklarla arama tarama çalışmaları yapıyor.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
