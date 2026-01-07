Haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde Tel el-Ahmer el-Şarki çevresine girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine girerek tepeye İsrail bayrağı çekti. Bu durum, bölgedeki siviller arasında endişe yarattı ve Suriye yönetimi bunun uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine girerek tepeye İsrail bayrağı çektiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın verdiği haberde, İsrail ordusunun, Kuneytra kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine girerek buradaki tepeye İsrail bayrağı diktiği belirtildi.

Haberde, İsrail'in ihlallerinin bölgede yaşayan siviller arasında endişe ve rahatsızlık oluşturduğu kaydedildi.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor