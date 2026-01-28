İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra kırsalında 1 kişiyi alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalına girerek bir kişiyi alıkoydu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail güçleri, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Ayn el-Kadi çiftliğinde kimliği açıklanmayan bir genci alıkoydu.

Suriye resmi ajansı SANA, dün İsrail'e ait bir uçağın, Kuneytra kırsalının güneyindeki Ebu Mazra çiftliği ve El-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine "tanımlanamayan maddeler" püskürttüğünü duyurmuştu.

Haberde bu olayın ilk kez yaşanmadığı ve geçen pazar günü de Kuneytra kırsalının güneyindeki El-Rafid kasabasında ormanlık alanlara, tarlalara ve meralara İsrail uçakları tarafından bilinmeyen maddeler püskürtüldüğü belirtilmişti.