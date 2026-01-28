İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra kırsalında 1 kişiyi alıkoydu
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinin kırsalında bir genci alıkoydu. Olay, Suriye devlet televizyonu ve resmi ajansı SANA tarafından doğrulandı. İsrail'in bölgeye hava saldırıları ve kimyasal maddeler püskürtmesi iddiaları gündemde.
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalına girerek bir kişiyi alıkoydu.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail güçleri, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Ayn el-Kadi çiftliğinde kimliği açıklanmayan bir genci alıkoydu.
Suriye resmi ajansı SANA, dün İsrail'e ait bir uçağın, Kuneytra kırsalının güneyindeki Ebu Mazra çiftliği ve El-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine "tanımlanamayan maddeler" püskürttüğünü duyurmuştu.
Haberde bu olayın ilk kez yaşanmadığı ve geçen pazar günü de Kuneytra kırsalının güneyindeki El-Rafid kasabasında ormanlık alanlara, tarlalara ve meralara İsrail uçakları tarafından bilinmeyen maddeler püskürtüldüğü belirtilmişti.