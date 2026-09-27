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İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 15'ten fazla askeri araçla sınırı ihlal etti

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İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera kırsalına askeri araçlarla girip evlerde arama yaptığı, boş araziye ateş açtığı bildirildi. Suriye devlet televizyonuna göre İsrail güçleri, 15'ten fazla askeri araçla sınırı ihlal ederek Kevdene'de baskın düzenledi.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illerinin kırsalına askeri araçlarla girerek bazı evlerde arama yaptığı, bazı köylerde de boş araziye ateş açtığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'ye göre, ülkenin güneyinde 15'ten fazla askeri araçla sınırı ihlal eden İsrail güçleri, Kuneytra kırsalındaki Kevdene beldesinde evlere baskın düzenleyerek arama yaptı.

Dera vilayetinin batı kırsalında da İsrail'e ait 2 askeri araç, Ebu'l Gaysar Kapısı'ndan er-Rakkad Vadisi'ne doğru ilerledi.

İsrail ordusu, Dera'nın batı kırsalındaki er-Rakkad Vadisi'nde de tarım arazilerine doğru ateş açtı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23 Eylül'de BM'nin 81'inci oturumundaki konuşmasında şunları kaydetmişti:

"İsrail, anormalliğiyle karşımıza çıkarak Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla içeri sızma, Suriyelilere yönelik yaklaşık 300 tutuklama ve alıkoyma ile saldırmakta, bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit etmekte, tüm dünyanın yönelimiyle çelişmekte."

Kaynak: AA
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