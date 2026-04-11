İsrail ordusu Dera ve Kuneytra kırsalında 3 kişiyi alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 3 kişiyi alıkoydu. Suriye devlet televizyonu, alıkonulanlardan birinin Dera'nın Hamatta köyünden, diğer ikisinin ise Kuneytra'nın Kudne beldesinden olduğunu bildirdi. Şam yönetimi, bu eylemlerin uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini vurguladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail ordusu, 15 askeri araçla Dera'nın batı kırsalındaki Hamatta köyüne baskın düzenleyerek bir kişiyi evinden alıkoydu.

Kuneytra kırsalındaki Kudne beldesine de baskın gerçekleştiren İsrail ordusunun, iki kişiyi daha alıkoyduğu belirtildi.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasının açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
