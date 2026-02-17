Haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 2 sivili daha alıkoydu

Güncelleme:
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde düzenlediği baskınlarla iki sivili daha alıkoydu. Suriye devlet televizyonu, operasyonun mehrancı köyde gerçekleştirildiğini bildirdi. Şam yönetimi, bu baskınların uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini iddia ediyor.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında baskınlar düzenleyerek iki sivili daha alıkoyduğu belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail ordusu, Kuneytra ilinin güneyindeki Sayda Honat köyüne baskın gerçekleştirdi.

Köydeki evlerde arama yapan İsrail ordusu iki kişiyi alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.

İsrail ordusu dün Kuneytra'nın kırsalındaki Gadir Bostan köyüne baskın düzenleyerek iki sivili alıkoymuştu.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
