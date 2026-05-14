İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde 2 sivili alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalına düzenlediği baskında iki sivili alıkoydu. Suriye resmi ajansına göre, bu baskın, İsrail'in bölgedeki askeri varlığını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra kırsalındaki Sayda el-Colan ve Kodena köylerine baskın düzenledi.

Evlerde arama yapan İsrail ordusu, 2 sivili alıkoydu.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ilinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti, 40'tan fazla kişiyi alıkoydu.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 8 Temmuz 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
