İsrail askerlerinin Suriye'nin Dera kırsalına düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralandı
İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında Yermük Havzası bölgesinde bulunan Cumle köyüne baskın düzenledi. Baskın sırasında sivillere ateş açılması sonucu 2 çocuk yaralandı. Ayrıca aynı bölgedeki Sayda köyünde bir sivil alıkonuldu.
İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında sivillere ateş açması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail askerleri batı Dera kırsalındaki Yermük Havzası bölgesinde yer alan Cumle köyüne baskın düzenledi.
İsrail askerlerinin baskın sırasında köydeki sivillerin üzerine ateş açması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Öte yandan, İsrail askerleri sabah saatlerinde Sayda köyüne düzenlediği baskında bir sivili alıkoydu.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak