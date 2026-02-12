Haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde sınırı ihlal ederek geçici kontrol noktası kurdu

Güncelleme:
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde geçici bir kontrol noktası oluşturarak, yoldan geçenleri kimlik kontrolüne tabi tuttu.

İsrail ordusu, sınır ihlalinde bulunduğu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde, geçici bir kontrol noktası kurdu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, 7 askeri araçtan oluşan İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzeyindeki El Kasarat yolunda ilerleyerek bölgede geçici kontrol noktası oluşturdu. İsrail güçleri, burada yoldan geçenleri, arayıp kimliklerini kontrol ederek, yol çevresinde tarama faaliyetleri yürüttü.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde sık sık askeri araçlarla girip, kontrol noktaları kurarak "arama tarama" yapıyor.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
