İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde 4 çocuğu alıkoydu

Güncelleme:
İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneytra ilinin güney kırsalında 4 çocuğu alıkoyduğu bildirildi. Çocukların hangi gerekçeyle gözaltına alındığı hakkında bilgi verilmedi. Geçmişte benzer alıkoyma olaylarının yaşandığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında 4 çocuğu alıkoyduğu bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı Suriye Arap Haber Ajansının haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'nın güney kırsalında yer alan Tel el-Ahmar el-Garbi yakınlarında koyun otlatan 4 çocuğu alıkoydu.

Haberde, alıkoyulan çocuklardan üçünün el-Aşa köyünden, birinin ise el-Asbah köyünden olduğu ve İsrail ordusu tarafından bölgede bulunan askeri bir noktaya götürüldüğü belirtildi. Çocukların gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun geçen perşembe günü de Kuneytra'nın güney kırsalındaki el-Aşa köyünden iki çocuğu koyun otlattıkları sırada alıkoyduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
