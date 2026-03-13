İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba'ya düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, İsrail'in işgali altındaki bölgede gerçekleşti.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu daha önce çeşitli bahanelerle işgalini genişlettiği Şeba beldesine saldırı gerçekleştirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Şeba beldesinde İsrail işgali altındaki tepelerden birinde askeri kontrol noktası bulunuyor; İsrail ordusu bu şekilde belde sakinlerinin hareketlerini kısıtlıyor.
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan