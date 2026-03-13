Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba'ya düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, İsrail'in işgali altındaki bölgede gerçekleşti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu daha önce çeşitli bahanelerle işgalini genişlettiği Şeba beldesine saldırı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şeba beldesinde İsrail işgali altındaki tepelerden birinde askeri kontrol noktası bulunuyor; İsrail ordusu bu şekilde belde sakinlerinin hareketlerini kısıtlıyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu kare tesadüf değilmiş!
Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu

Bu şovun bedeli ağır oldu
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi