İsrail askerleri Refah'ta iki Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde "çıkan çatışmada" iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini, iki İsrail askerinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyinde konuşlu İsrail askerlerinin yakınındaki batı Refah bölgesinde "silahlı unsurların tespit edildiği" iddia edildi.

Açıklamada, "Unsurlar tespit edildikten sonra tanklar bölgeye yönlendirildi ve ateş açıldı. Silahlı grup tanklardan birine karşılık verdi. Bunun üzerine bölgede hava saldırılarının da dahil olduğu çatışma yaşandı." ifadelerine yer verildi.

"Şu ana kadar iki silahlı unsurun etkisiz hale getirildiği" öne sürülen açıklamada, bölgede tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan İsrail gazetesi Yisrael Hayom'un haberinde ise çatışmada iki İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ateşkes rağmen ihlallerini sürdürüyor

10 Ekim'de yürürlüğe giren Gazze'deki ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde saldırılarına devam ediyor. Bu süreçte çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas, son saldırıları "tehlikeli ve suç teşkil eden bir tırmanış ve ateşkes anlaşmasının açık ihlali" olarak nitelendirmişti.

Hamas, arabuluculara ve ateşkes anlaşmasının garantörü ülkelere, "İsrail'in ihlallerine karşı açık tutum almaları" çağrısı yapmıştı.

Hamas ayrıca, Rafah Sınır Kapısı'nın her iki yönde açılması, insani yardım ve barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına derhal geçilmesi talebini yinelemişti.

Ateşkesin ikinci aşaması uygulamaya geçilmedi

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül 2025'te Gazze'de savaşın sona erdirilmesine yönelik 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Plan, karşılıklı esir takası, kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, teknokrat bir yönetim kurulması ve uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılmasını öngörüyordu.

Bu çerçevede ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, 8 Ekim 2023'te başlayan savaşın ardından 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi.

Söz konusu savaşta 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip oldu.

Birleşmiş Milletler, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.