Haberler

İsrail ordusu patlayıcı bahanesiyle Gazze'ye saldırdı; ateşkesten bu yana 1394 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, patlayıcının ateşkes öncesi mi sonra mı yerleştirildiği belirlenemediği aktarılırken Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye saldırılar düzenledi. 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'deki İsrail saldırılarında 1394 Filistinli öldü, 4 bin 839 yaralandı.

İsrail ordusu, araçlarından birinin Gazze'de ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiği bilinmeyen bir patlayıcıya çarptığı bahanesiyle Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Sarı Hat'ın içinde bir iş makinesinin patlayıcının üzerinden geçtiği, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

"Hamas'ın ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiğini" öne süren İsrail ordusunun, buna karşılık Gazze'de "Hamas'ın kullandığı altyapıya" saldırılar düzenlediği vurgulandı.

İsrail'de çıkan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise İsrail ordusunun infilak eden patlayıcının ateşkes yürürlüğe girmeden önce mi sonra mı yerleştirildiğini belirleyemediği aktarıldı.

Patlayıcının D9 tipi bir buldozerin üstünden geçmesinin ardından infilak ettiği belirtildi.

Öte yandan Hamas'tan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

"Sarı Hat", Gazze'nin doğusunda İsrail ordusunun işgali altında bulunan bölgeler ile batısında Filistinlilerin bulunmasına izin verilen alanları birbirinden ayıran sınır olarak biliniyor.

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürerek sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef alıyor, yıkım faaliyetlerini sürdürüyor ve "Sarı Hat"ı kademeli olarak batıya doğru genişletiyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1394 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 839'u da yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'te başlattığı saldırlarda yaklaşık 74 bin Filistinli yaşamını yitirdi, neredeyse 175 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

'Efsane başkan'dan acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerle önemli görüşme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Acılı aileler Adalet Bakanlığı'nda! Deprem dosyaları için yeni adım
Türkiye'de 16 milyon kişide migren var! Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde ilk 3 sırada

Toplumun yüzde 16'sında var! Engellilik listesinde ilk 3'te
Sobayı yakıp uyudular, oda dumanla doldu! Bursa'da yaşlı çift karbonmonoksit gazından hastanelik oldu

Uyandıklarında her yer dumandı! Yaşlı çift hastanelik oldu
İstanbul'un Kralı'ndan Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler

İstanbul'un Kralı, Fenerbahçe için neler dedi neler
2 çocuk annesi Emine Çil pompalı tüfekle öldürüldü! Boşanma aşamasındaki eşi çelik yelekle adliyeye sevk edildi

2 çocuğunun annesini tüfekle vurdu! Çelik yelekle adliyeye çıktı
YENİ Parti Sözcüsü Emre: YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz

YENİ Parti kapatılacak mı? Özel'e yakın isim son planı açıkladı
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi

Basit hata ABD ve Çin'i savaşın eşiğine getirdi! Savaş uçakları kalktı