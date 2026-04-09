İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın Kalavay beldesinde düzenlediği hava saldırısında 4 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarda toplamda 1888 insan hayatını kaybetti ve 1 milyon 162 bin kişi yerinden oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kalavay beldesinde düzenlediği saldırıda 4 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun akşam saatlerinde Kalavay'da bir sağlık merkezine düzenlediği saldırıda 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
