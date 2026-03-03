Haberler

İsrail ordusu, Tahran'da bir bölge için daha saldırı tehdidinde bulundu

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki İstiklal Mahallesi ve sanayi bölgesine yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. Kırmızı işaretli alanın boşaltılması gerektiği uyarısı yapıldı.

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurduğu İran'ın başkenti Tahran'da bir bölge için daha saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki Farsça hesabından yapılan duyuruda, geniş bir alanın kırmızı işaretlendiği bir harita paylaşıldı.

İran'ın başkenti Tahran'daki İstiklal Mahallesi ve buradaki sanayi bölgesinin bir an önce boşaltılması gerektiği uyarısında bulunan İsrail ordusu, kısa bir süre içerisinde kırmızı işaretli alana saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, bu duyuruyla birlikte Tahran'da kısa bir süre içerisinde üçüncü bir bölgeye saldırı tehdidinde bulunmuş oldu.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran'ın başkenti Tahran'a geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuş, Tahran'da yeni patlamalar meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
