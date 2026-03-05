Haberler

İsrail'den Tahran'a Yeni Saldırı Dalgası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki altyapı hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İran devlet televizyonu, Tahran'da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki altyapı hedeflerine yönelik geniş çaplı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

İsrail'in yeni saldırı dalgasını bildirmesiyle eş zamanlı olarak İran devlet televizyonu ise Tahran'ın batı ve kuzeybatı kesimlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ayrıca gece saatlerinde de İran'da saldırılar düzenlendiğini açıkladı. IDF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Kum kenti yakınlarında İsrail'e ateşlenmeye hazır durumda olduğu iddia edilen silahlı bir balistik füze rampasını vurduğu ve imha ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare