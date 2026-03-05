İsrail'den Tahran'a Yeni Saldırı Dalgası

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki altyapı hedeflerine yönelik geniş çaplı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

İsrail'in yeni saldırı dalgasını bildirmesiyle eş zamanlı olarak İran devlet televizyonu ise Tahran'ın batı ve kuzeybatı kesimlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ayrıca gece saatlerinde de İran'da saldırılar düzenlendiğini açıkladı. IDF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Kum kenti yakınlarında İsrail'e ateşlenmeye hazır durumda olduğu iddia edilen silahlı bir balistik füze rampasını vurduğu ve imha ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA