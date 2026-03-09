İsrail, Lübnan'daki Rus Kültür Merkezi'ni Vurdu

(ANKARA) - İsrail Ordusu'nun (IDF), Lübnan'ın Nebatiye kentindeki Rus Kültür Merkezi'ne saldırı düzenlediği bildirildi.

Rusya Federal Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı'nın (Rossotrudniçestvo) Başkanı Yevgeniy Primakov tarafından yapılan açıklamaya göre "İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'ın Nebatiye kentindeki Rus Kültür Merkezi'ne saldırı düzenledi" Primakov, "Kültür merkezinde herhangi bir askeri faaliyet yoktu. Saldırı hiçbir şekilde bir provokasyon sonucu gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Primakov, Beyrut'taki temsilciliğin meslektaşlarıyla iletişim halinde olduğunu da belirtti ve Rossotrudniçestvo'nun daha sonra konuya ilişkin resmi bir açıklama yapacağı bildirildi.

Rus devlet medyasına göre Kültür Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi Asaad Deyya binanın tamamen yıkıldığını söyledi. Deyya, askeri operasyonların başlamasının ardından herkesin bölgeden ayrılması nedeniyle saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığını belirtti.

İsrail ordusu (IDF), 2 Mart'ta saldırı Lübnan'a yönelik saldırıların başladığını açıklamıştı. Lüban'a yönelik İsrail saldırılarında, Lübnanlı yetkililere göre bir hafta içinde en az 394 kişi öldürüldü.

Kaynak: ANKA