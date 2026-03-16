İsrail ordusu, İran'a saldırılar nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 18 Mart'a kadar süreceğini açıkladı

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların ve misillemelerin sürdüğü süreçte, ülkedeki kısıtlamaların 18 Mart Çarşamba gününe kadar geçerli olacağını duyurdu. Belirlenen yönergelere göre bazı bölgelere eğitim faaliyetlerine izin verilirken, diğer bölgelerde yasaklar devam ediyor.

TEL İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve İran'ın misillemeleri devam ederken ülkedeki kısıtlamaların 18 Mart Çarşamba gününe kadar süreceğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "İç Cephe Komutanlığı'nın savunma yönergelerinin" değiştirilmediği belirtildi.

Yönergelerin, 16 Mart Pazartesi yerel saatle 20.00'den (TSİ 21.00) 18 Mart Çarşamba saat 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar geçerli olacağı aktarılan açıklamada, çarşamba günü yeni bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

Ordu tarafından paylaşılan ve halihazırda uygulanan tabloya göre, işgal altındaki Batı Şeria, Ölü Deniz bölgesi, Gazze çevresindeki yerleşimler ve güneydeki bazı bölgelerde zamanında ulaşılabilecek uygun bir sığınak bulunması şartıyla eğitim kurumları faaliyet gösterebiliyor, diğer bölgelerde ise eğitim faaliyetleri yasak.

Eğitim faaliyetlerine izin verilen bölgelerde, kapalı alanlarda en fazla 100 kişi, açık alanlarda ise en fazla 50 kişilik toplantılara izin veriliyor.

Diğer bölgelerde, hemen ulaşılabilecek bir sığınak bulma imkanı olması şartıyla en fazla 50 kişilik toplantılara müsaade ediliyor, işyerleri de aynı koşullar altında faaliyet gösterebiliyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
