İsrail Ordusu'ndan Hamas'a Yönelik Yeni Tehditler ve Saldırılar

Güncelleme:
İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılar düzenleyeceğini açıkladı. Ordunun hedef alacağı bölgeler arasında daha önce saldırı düzenlemediği Nusayrat da bulunuyor.

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'ndeki "sarı hat" diye isimlendirilen bölgenin İsrail kontrolünde olan kısmının kırmızıya boyandığı bir harita paylaşarak açıklama yaptı.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren Adraee, İsrail ordusunun Hamas altyapısına ve unsurlarına karşı güç kullanarak karşılık vereceğini duyurdu.

Adraee, Filistinlilere "sarı hattın batısında kalın" uyarısında bulunarak kırmızı işaretlenen bölgenin tehlikeli bir savaş bölgesi olduğu ve hala bu bölgede bulunan Filistinlilerin batıya doğru hareket etmesi gerektiğini belirtip tehdit etti.

İsrail ordusu Nusayrat'a saldırı hazırlığında

Öte yandan İsrail ordusunun, daha önce esirlerin orada tutulduğu düşüncesiyle şiddetli saldırı düzenlemekten kaçındığı Nusayrat bölgesine sağ esirler teslim edildikten sonra saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli güvenlik kaynağına haberine göre İsrail ordusu, daha önce esirlerin orada olabileceği endişesiyle saldırı düzenlemediği bölgeleri hedef alacak.

İsrailli güvenlik kaynağı, "Esirlerin sağ serbest bırakılmasının ardından Hamas'a karşı güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
