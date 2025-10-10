Haberler

İsrail Ordusu'ndan Hamas'a Savaş Tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Hamas'ın Gazze'deki hakimiyetini sürdürmesi durumunda yeniden saldırılara başlayacaklarını açıkladı. Defrin, ateşkesin son durumunu değerlendirirken müzakerelerin başarısız olması halinde savaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Ateşkesin saat 12.00'de yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından Hamas'ın Gazze'deki esirleri bırakmaya başlayacağı zaman dilimine girildiğine işaret eden Defrin, 72 saat içerisinde İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını söyledi.

Defrin, geçen iki yıllık sürede ismi açıklanmasına izin verilen 914 İsrail askerinin öldüğünü hatırlatarak "ağır bedeller" ödediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
