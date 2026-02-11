Haberler

İsrail'in "Hamas'ı silahsızlandırmak" bahanesiyle Gazze'ye yönelik saldırılara hazırlandığı öne sürüldü

Güncelleme:
İsrail ordusunun, Hamas'ı silahsızlandırmak bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırı planı hazırladığı iddia edildi. Ateşkes anlaşmasının belirsizliği ve Hamas'ın silah bırakmayacağı değerlendirmeleri, olası bir müdahalenin zeminini oluşturuyor.

İsrail ordusunun, "Hamas'ı zor kullanarak silahsızlandırmak" bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırı planı hazırladığı iddia edildi.

İsrail basınından The Times of Israel'de yer alan haberde, "ateşkes anlaşması gereğince Hamas'ın silahsızlandırılması planının uygulanmasına ilişkin sürecin belirsizliğini koruduğu" ileri sürüldü.

İsrailli yetkililerin, Hamas'ın silah bırakmasının İsrail ordusunun müdahalesi olmadan mümkün olmayacağı görüşüne, giderek daha fazla yaklaştığı iddia edildi.

Saldırıların başlaması halinde, önceki saldırılara göre daha geniş kapsamlı saldırılar yapılacağı ve artık Gazze'de İsrailli esirlerden kaynaklanan kısıtlamanın olmadığına işaret edildi.

İsrail'in, müdahale edilmemesi halinde Hamas'ın Gazze'de iktidarını ve askeri kapasitesini koruyarak güçlendireceğine inandığı belirtildi.

Üst düzey bir İsrailli güvenlik yetkilisinin, Hamas'ın kendi isteğiyle silah bırakmayacağı değerlendirmesi doğrultusunda İsrail ordusunun Hamas'ı silahsızlandırmak bahanesiyle askeri harekete geçme ihtimalinin arttığını söylediği aktarıldı.

Son haftalarda İsrail Savunma Kuvvetleri Güney Komutanlığının, İsrail yönetiminin Hamas'ın zorla silahsızlandırılması yönünde talimat vermesi ihtimaline karşı Gazze Şeridi'nde çeşitli operasyon senaryoları üzerinde planlamalar yürüttüğü öne sürüldü.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından geçen 4 aylık sürede İsrail ordusunun anlaşmayı 1620 kez ihlal ettiği, saldırılarda en az 573 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1553 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
