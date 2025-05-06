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İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki Okula Saldırı: 22 Ölü

İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki Okula Saldırı: 22 Ölü
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir okula düzenlediği hava saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Saldırının ardından toplam ölü sayısı 35'e ulaştı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı okulu vurdu.

Gazze hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okulu hedef alan saldırıda çoğu çocuk 22 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Son saldırının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
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