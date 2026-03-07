İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi için saldırı tehdidini yeniledi
İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki 4 mahalle için yeniden saldırı tehdidinde bulunarak, halkın bölgeyi acilen terk etmesi çağrısında bulundu.
İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki 4 mahalle için saldırı tehdidini yeniledi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahalleyi terk etmemiş olanların bölgeyi acilen boşaltması çağrısında bulundu.
"Tekrar ediyoruz, hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine, Hades, Hureyk ve Şiyah mahallelerinin boşaltılmasını istedi."
Adraee, 5 Mart'ta da Beyrut'un Dahiye bölgesindeki 4 mahalle için saldırı tehdidinde bulunmuştu.