İsrail ordusu: İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısının kendileri tarafından yapılmadığını duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırının ABD-İsrail işbirliğiyle gerçekleştirildiğini öne sürdü.

TEL İsrail ordusu, bu sabah İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ni hedef alan hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgeye herhangi bir saldırı düzenlemediği aktarıldı.

Açıklamada, "savaş koşulları" nedeniyle ABD'nin İran'daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapılmayacağı belirtildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kurum, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik hava saldırılarının "sığınak delici" bombalarla ABD savaş uçakları tarafından yapıldığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
