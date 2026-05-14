İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere hizmet veren bir yardım derneğini kapattı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde ihtiyaç sahibi Filistinlilere hizmet veren 'Medid' isimli yardım derneğine baskın düzenleyerek derneği kapattı. Gerekçe olarak 'yasa dışı bir örgüte hizmet verme' gösterildi. Bu olay, bölgede yardım kuruluşlarına yönelik baskıların arttığını ortaya koyuyor.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentinde ihtiyaç sahibi Filistinlilere hizmet veren bir yardım derneğini kapattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenledi.

İsrail askerleri, kentte ihtiyaç sahibi Filistinlilere hizmet veren "Medid" isimli yardım derneğine baskın yaparak eşyalara zarar verdi.

İsrail "yasa dışı bir örgüte hizmet verme" gerekçesiyle derneği kapatma kararı alırken, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun "terörü destekleme" iddiasıyla yardım kuruluşlarını kapatmasında artışın yaşandığı gözlemleniyor.

Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu sürede düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
