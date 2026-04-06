İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evleri patlayıcı döşeyerek havaya uçurduğu görüntüleri paylaştı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla sınır köylerindeki evleri patlayıcı döşeyerek havaya uçurdu. Yapılan açıklamada, 300'den fazla yapının imha edildiği ve saldırıların devam edeceği belirtildi.

İsrail ordusu, işgali genişlettiği Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırına yakın köy ve beldelerdeki evleri patlayıcı döşeyerek havaya uçurduğu görüntüleri paylaştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek için yapıların yıkıldığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yakın bölgelerdeki evlerin paylayıcı döşenerek havaya uçurduğu görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, bölgede işgali genişletmek amacıyla karadan saldırıların devam ettiği kaydedildi.

Bölgede hava saldırıları ve patlayıcı döşenerek 300'den fazla yapının havaya uçurulduğu, bunların arasında silah depolarının ve bubi tuzaklı binaların olduğu ileri sürüldü.

Saldırılarda çok sayıda Hizbullah mensubunun öldüğü ve 10'dan fazla yeraltı tünelinin tespit edildiği iddia edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş evlilik yolunda! Ailesinden istendi

Bir dönemin çocuk yıldızı şimdi evlilik yolunda
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...