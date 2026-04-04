İsrail ordusu saldırı tehdidiyle Lübnan'ın Kefr Hatta beldesi sakinlerinden evlerini terk etmesini istedi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentindeki Kefr Hatta beldesindeki halktan evlerini terk etmelerini istedi. Sözcü Avichay Adraee, Hizbullah'ın faaliyetleri nedeniyle saldırı tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Bu durum, bölgedeki göç sorununu derinleştirirken, daha fazla insan yerinden edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kefr Hatta beldesi için saldırı tehdidinde bulundu

Gece saatlerinde yaptığı açıklamayla halktan evlerini boşaltmalarını isteyen Adraee, "Güvenliğiniz için evlerinizi derhal boşaltmalı ve köyden en az 1 kilometre uzaklaşmalısınız." ifadesini kullandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise İsrail ordusunun, halkı göçe zorladığı Kefr Hatta beldesinde okullarda ve evlerde yerinden edilmiş çok sayıda kişi bulunuyor.

İsrail ordusu hava ve kara saldırılarının yanı sıra saldırı tehditleriyle Lübnan halkını yerinden etmeyi sürdürüyor.

Başta Lübnan'ın güney ve doğu kesimleri ile başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi olmak üzere nüfusu yaklaşık 6 milyon olan Lübnan'da 1 milyon 162 binden fazla kişi yerinden edildi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar nedeniyle 1422 kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazlası da yaralandı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
