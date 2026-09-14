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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi

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İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi ve bazı evleri ateşe verdi.

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi ve bazı evleri ateşe verdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail askerleri Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tayri beldesindeki bazı evleri ateşe verdi.

İsrail topçuları da sabah saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesindeki Deyr Mahallesi'ni aralıklarla hedef aldı.

Sur kentine bağlı Mecdel Zun beldesinde ise İsrail askerleri patlatmalar gerçekleştirdi.

Öte yandan, başkent Beyrut'ta İsrail'e ait bir insansız hava aracı sabah saatlerinden itibaren alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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