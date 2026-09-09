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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırılarını sürdürüyor

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde hava ve topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde hava ve topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde İsrail ordusu, hava ve topçu saldırıları düzenlerken, yerleşim bölgelerine yoğun ateş açtı.

Bölgede gerginliğin hakim olduğu belirtilen haberde, İsrail ordusuna ait tankların Hiyam beldesinin doğusunda hareket ettiği ve eş zamanlı yoğun ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Nebatiye el-Fevka beldesinin Kefr Tebnit yönündeki çevresine hava saldırısı düzenlediği, Duhat Kefr Rumman bölgesinin ise aralıklı topçu ateşine maruz kaldığı kaydedildi.

Mansuri beldesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin sabah saatlerinde ağır makineli silahlarla Mecdel Zun beldesine doğru ateş açtığı, Kabriha beldesinin çevresine de topçu ateşi saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgeyi sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 402 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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