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İsrail'den Lübnan'da Hizbullah binasına saldırı tehdidi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kentindeki Arab Salim beldesinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği bir binayı hedef göstererek bölge sakinlerine 300 metre uzaklaşma uyarısı yaptı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Arab Salim beldesinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği bir bina için saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Arab Salim beldesinde bir binanın kırmızıyla işaretlendiği haritayı paylaştı.

Waweya, haritada belirtilen binaya saldırı tehdidinde bulunarak, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği binanın ve çevresindeki binaların boşaltılmasını istedi.

Hizbullah'ın patlayıcı yüklü dronla saldırı düzenlediğini iddia eden Waweya, bölge sakinlerine saldırı tehdidinde bulunduğu binadan en az 300 metre uzaklaşmaları uyarısı yaptı.

? İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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