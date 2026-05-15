Haberler

İsrail’den Lübnan’ın güneyine yoğun hava saldırıları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, gece saatlerinden beri Lübnan'ın güneyindeki bazı beldeleri hava saldırılarıyla hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, gece saatlerinden beri Lübnan'ın güneyindeki bazı beldeleri hava saldırılarıyla hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinden sabah saatlerine kadar güneydeki Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı beldelere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Kana, el-Kleyle, es-Sultaniye, Tebnin, Şuhur ve Debal beldelerini hava saldırılarıyla bombaladığı aktarılan haberde, İsrail'in ayrıca Sur kentinde bir evi insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı ifade edildi.

Vurulan evde yangın çıktığı ve yaralıların olduğu paylaşılan haberde, İsrail ordusunun ayrıca Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesindeki köyleri de topçu atışlarıyla hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi

5 ilde eş zamanlı 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti

Yediğine yiyeceğine pişman ettiler! Havalimanında isyan ettiren hesap
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var

Korkulan oluyor! Trump tarihi ziyaret sonrası düğmeye basacak
Otobüste gergin anlar! Şoföre 'Kes sesini, beklemek zorundasın' diye bağırdı

Otobüste tepki çeken görüntü
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler

Kardeş ülke savaşa hazırlanıyor
1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

İşte futbol bu! 41 yıllık hegemonya bitti gibi