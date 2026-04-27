İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmayı sürdürüyor

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmaya devam ettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Nebatiye vilayetinde işgal altında bulunan Bint Cubeyl ilçesinde tank atışlarıyla evleri hedef aldı.

Rub Salasin beldesinde patlayıcılarla yapıları havaya uçuran İsrail askerlerinin, güneyde Bint Cubeyl ile Yarun beldesi arasındaki evleri de yıktığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yarattıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde gerçekleştireceklerini, "Gazze modelini" uygulayacaklarını söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
