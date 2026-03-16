İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kara saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı yürüttüğü operasyonlarını artırarak kritik noktalara yönelik kara saldırıları başlattığını duyurdu. Son dönemde yaşanan saldırılarda ölü sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e ulaştığı bildirildi.

TEL İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

Lübnan'ın güneyinde başlatıldığı duyurulan "kilit noktalara yönelik hedefli bir kara operasyonu" için bölgeye daha önceden asker takviyesi yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusuna bağlı 91.? ?Tümen'in cumartesi gecesi geç saatlerde Lübnan'ın güneydoğusuna saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi.

Kara unsurlarından önce İsrail ordusunun bölgeye şiddetli hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öte yandan 146. Yedek Tümen'in Lübnan'ın güneybatısına konuşlandırılmış vaziyette olduğu, 36. Tümen'in ise Rab el-Talatin bölgesinde baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
