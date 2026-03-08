Haberler

İsrail ordusu, işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde 2 askerinin çatışmalarda öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirilen çatışmalarda biri uzman çavuş olmak üzere iki askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu olay, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırıları ve 2 Mart'ta başlayan kara işgali sonrası ilk asker kaybı olarak kaydedildi.

İsrail ordusu, işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda biri uzman çavuş iki askerinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun açıklaması, ABD- İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırısı ve İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'da başlattığı kara işgalinin ardından ilk İsrail asker kaybı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Enes Canlı
