İsrail ordusu, işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde 2 askerinin çatışmalarda öldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirilen çatışmalarda biri uzman çavuş olmak üzere iki askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu olay, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırıları ve 2 Mart'ta başlayan kara işgali sonrası ilk asker kaybı olarak kaydedildi.
İsrail ordusu, işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda biri uzman çavuş iki askerinin öldüğünü bildirdi.
İsrail ordusunun açıklaması, ABD- İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırısı ve İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'da başlattığı kara işgalinin ardından ilk İsrail asker kaybı olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA / Enes Canlı