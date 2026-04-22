Haberler

İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Yuhmur Şakif beldesinde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2, Nebatiye'deki başka bir saldırıda 2, Batı Bekaa'daki bir saldırıda ise 1 kişinin ölümüne yol açtı. Böylece, İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda toplamda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Yuhmur Şakif beldesinde bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Yuhmur Şakif'te bir araca İsrail'e ait İHA ile düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.

Öte yandan İsrail'in, geçici ateşkese rağmen öğle saatlerinde güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesinde bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusunun Batı Bekaa bölgesinde gece saatlerinde düzenlediği İHA saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

2 gazeteci İsrail kuşatmasında kaldı

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, 2 Lübnanlı kadın gazeteci Tayri beldesi yakınlarında İsrail askerlerinin kuşatmasında kaldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, olayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyor, gazetecilerin güvenliğinden İsrail'i tamamen sorumlu tutuyoruz. Gazetecilerin derhal korunmasının sağlanması ve basın özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek, halkını zorla yerinden etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

