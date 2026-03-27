İsrail ordusunun hedef aldığı Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 3 patlama meydana geldi

İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 3 patlama sesi duyuldu.

Beyrut'taki AA muhabiri, İsrail ordusunun, İsrail'in daha önce saldırı tehdidi yayınladığı Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi bombaladığını bildirdi.

Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde 3 patlama meydana geldi. Hedef alınan noktadan dumanların çıktığı görüldü.

Lübnan basınına yansıyan görüntülerde de "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye'de bir binanın hedef alındığı, binada büyük hasar meydana geldiği görüldü.