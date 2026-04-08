İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün çıkan çatışmada 1 askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile girdiği çatışmada 1 askerin öldüğünü, 5 askerinin yaralandığını bildirdi. Son dönemdeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 12'ye ulaştı. Lübnan'da, İsrail saldırıları sonucu can kaybı 1530'a çıktı.

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde dün çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü, 5 askerinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Golani Tugayı'nın dün öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarıyla çatışmaya girdiği bildirildi.

Açıklamada, Başçavuş Touvel Yosef Lifshiz'in çatışmada öldüğü, 1 subayın ağır ve 4 askerin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Buna göre, Lübnan'ın güneyinde işgali genişleten İsrail ordusunun Hizbullah ile girilen çatışmalarda ölen asker sayısı 12'ye ulaştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
