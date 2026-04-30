Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'da bir askerinin Hizbullah saldırısında öldüğünü duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesinde konuşlu İsrail askerlerine yönelik iki insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, İHA saldırısında Golani Tugayı'ndan çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü, bir diğerinin ise yaralandığı bildirildi.

Hizbullah'ın fırlattığı ilk İHA'nın engellendiğine dikkat çekilen açıklamada, diğerinin ise askerlerin çok yakınına isabet ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun yaralılar tahliye edilirken Hizbullah altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdiği de belirtildi.

Hizbullah yaptığı açıklamada, Kantara beldesinde iki İsrail tankını İHA'larla hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş

Gülhan'ı altınları için öldüren komşudan, korkunç plan
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş

Gülhan'ı altınları için öldüren komşudan, korkunç plan
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu