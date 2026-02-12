Haberler

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye baskın düzenleyerek binaları havaya uçurdu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki El-Udeyse ve Kefr Kila beldelerine baskın düzenleyerek bazı binaları bombaladı. 2023'ten bu yana süren çatışmalarda binlerce insan hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Udeyse ve Kefr Kila beldelerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri Udeyse'de 2, Kefr Kila'da 1 evi bomba yerleştirerek patlattı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine - Güncel
