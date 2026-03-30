İsrail ordusu Lübnan'ın doğusunda saldırı tehdidinde bulunduğu bazı beldeleri hedef aldı

İsrail ordusu Lübnan'ın doğusunda saldırı tehdidinde bulunduğu beldelere hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu saldırı tehdidinde bulunduğu Bekaa bölgesindeki beldelere bir dizi hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Suhmur beldesi çevresiyle Suhmur Tepesi'ni bombaladı.

Lebbaya beldesi yakınlarını da hedef alan İsrail ordusu, hava saldırısıyla Suhmur ve Yuhmur beldeleri arasındaki yolu kesti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölge bölgesinde bulunan Zellaya, Lebbaya, Yuhmur, Suhmur, Kılya ve Dellafi beldelerine saldırı düzenleme tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerine yaşadıkları yeri terk etme çağrısı yapmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.