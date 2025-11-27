Haberler

İsrail Ordusu, Lübnan'a 1200 Saldırı Gerçekleştirdiğini Açıkladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen geçtiğimiz yıl ülkeye 1200 hedefli saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıların Hizbullah'ın altyapısını hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te devreye giren ateşkes anlaşmasına rağmen ülkeye bir senede 1200 saldırı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Ordudan, İsrail-Lübnan ateşkesinin geride kalan bir yılına ilişkin yapılan açıklamada, Kuzey Komutanlığı ve 91'inci Tümen birliklerinin Hizbullah'ın yeniden yapılanmasını önlemek için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Açıklamada, geçtiğimiz yıl boyunca Lübnan'a 1200 "hedefli" saldırı gerçekleştirildiği belirtilirken bu saldırıların, Hizbullah altyapısını ortadan kaldırmak ve istihbarat toplama girişimlerini engellemek için yapıldığı iddia edildi.

Saldırılarda askeri yapıların, silah depolama tesislerinin, füze fırlatma sahalarının, füze fırlatıcıları, gözlem ve ateşleme alanlarının tespit edilerek hedef alındığı ileri sürüldü.

Suikast saldırıları hakkında da bilgi verilen açıklamada Hizbullah, Hamas ve diğer gruplara mensup olduğu iddia edilen 370'den fazla kişinin saldırıların hedefi olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın yeniden yapılanma girişimlerine karşı ateşkes anlaşmasına uygun hareket ettiğini savunarak "tehditlere karşı" saldırılara devam edeceği sinyali verdi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
