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İsrail ordusu işgal altındaki Golan Tepeleri ve Suriye sınırında tatbikat düzenledi

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İsrail ordusu, Suriye sınırı ile işgal altındaki Golan Tepeleri’nin bazı bölgelerinde tatbikat düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, Suriye sınırı ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nin bazı bölgelerinde tatbikat düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 210. Tümen'in komşu bölgelerdeki birlikler ile İç Cephe Komutanlığı güçlerinin yanı sıra yerel yönetimler ve acil durum ile kurtarma ekiplerinin katılımıyla tatbikatı tamamladığı belirtildi.

Tatbikatta yaralıların tahliyesi, çok sayıda kişinin yaralandığı olaylara müdahale, çatışma sırasında komuta ve kontrol ile farklı birlikler arasındaki koordinasyonun sağlanması gibi "onlarca senaryonun" çalışıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu salı günü yaptığı açıklamada, Suriye sınırı ile Golan Tepeleri'nin bazı bölgelerinde düzenlenecek tatbikatın 2026 yılı eğitim programı kapsamında önceden planlandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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