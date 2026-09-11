Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "beklenmedik senaryolara karşı sürpriz" askeri tatbikat başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "beklenmedik senaryolara karşı sürpriz" bir askeri tatbikat başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "beklenmedik senaryolara karşı sürpriz" bir askeri tatbikat başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, işgal altındaki Batı Şeria'da "operasyonel hazırlık ve teyakkuz seviyesini test etmek için sürpriz bir tatbikat başlattığı" belirtildi.

Açıklamada, "beklenmedik senaryolarla başa çıkabilmek amacıyla" Batı Şeria'daki tümene bağlı tüm taburların tatbikat kapsamında göreve çağrıldığı kaydedildi.

Tatbikatın, yaklaşan Yahudi bayramları dönemi için hazırlık kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen açıklamada, tatbikatın bugün öğle saatlerine kadar süreceği; bu süre zarfında bölgede İsrail güvenlik güçlerinin yoğun şekilde bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, tatbikatın güvenlik güçleri ile arama-kurtarma birimleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla son haftalarda düzenlenen bir dizi eğitimin devamı niteliğinde olduğu öne sürülerek, tatbikatın 2026 yılı eğitim planı çerçevesinde prosedür gereği ve önceden planlanmış olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gibi eylemler gerçekleştiriliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ve söz konusu durumun bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalini tehlikeye attığını belirtiyor.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

İsmail Kartal için söylediklerinde herkes aynı detaya takıldı
Jennifer Lawrence Instagram'a katıldı! Takipçilerinden tek bir isteği var

Korka korka hesap açtı! Takipçilerinden ilk isteği bakın ne oldu
Hindistan'da 6 yıllık evlilik böyle bitti! 3 çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı

Çoluğunu çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar